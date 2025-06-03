Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayınlandı

Yetenek sınavıyla öğrenci alan müzik ilk ve ortaokullarıyla spor ortaokulları öğrenci başvuru ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamasına göre yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 17 Haziran’a kadar yapılacak.
21 Haziran-4 Temmuz’da ‘Müzik/Spor Yeteneği Değerlendirme Uygulaması’ yapılacak ve sonuçlar 9 Temmuz’da ilan edilecek.
Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 17-21 Temmuz’da.
Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos’ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 18-22 Ağustos 2025 arasında tercihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçlarıysa 25 Ağustos 2025’te ilan edilecek. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların işlemleri, 25-28 Ağustos 2025 arasında yapılacak.
Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden başvuruların başladığı tarihte ‘Sınav ve Nakil İşlemleri’ başlığıyla açılacak başvuru ekranından alınacak.
Başvuru kılavuzunun tamamına şu linkten ulaşılabilir.