Yeşilçam’ın ‘kötü adamı’ Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın ‘kötü adamı’ olarak bilinen Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti.

Hikmet Taşdemir.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, X hesabındaki paylaşımında, Taşdemir’in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Taşdemir’in cenaze bilgilerine dair detaylar henüz paylaşılmadı.

Erzurum’da 1942’de doğan Hikmet Taşdemir, gençlik yıllarını fabrika ve hastane çalışanı olarak geçirdi.

Yılmaz Güney’le tanıştıktan sonra sinemaya adımını atan Taşdemir, 1971 yapımı ‘Baba’ filminde rol aldı.

Taşdemir, kariyeri boyunca 100’ün üzerinde filmde oynarken en çok ‘Korkusuz Korkak’ filminde Gaddar Kerim, ‘Umudumuz Şaban’ filmindeki ‘Mardinli Arif’ ve ‘Tatar Ramazan’ filmindeki ‘Cıbıl Halil’ karakterleriyle hafızalara kazındı.