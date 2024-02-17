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Yeşilçam oyuncusu Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam döneminin oyuncularından Sevda Ferdağ, hayatını kaybetti.

Sevda Ferdağ – Kemal Sunal.

Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan Yeşilçam oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir’deki evinde hayatını kaybetti.


81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.

Ferdağ’ın ölüm haberini Film-San Vakfı “Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleriyle duyurdu.

Sevda Ferdağ kimdir?

1942’de Balıkesir Edremit’te doğan Sevda Ferdağ, 1958’de rol aldığı ‘O Günden Sonra’nın başarısız olması sonucu Almanya’ya yerleşti. Ablasının ısrarlarıyla 1963’te Türkiye’ye dönen Sevda Ferdağ, ‘Azrailin Habercisi’yle oyunculuğa yeniden adım attı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009’a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

Ferdağ, sinema kariyeri boyunca ‘Kapıcılar Kralı’, ‘Gurbet Kuşları’, ‘Namus Belası’ ve ‘Seninle Son Defa’ gibi filmlerde oynadı.

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