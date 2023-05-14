Yeşil Sol’un Şanlırufa adayı Ferit Şenyaşar Meclis’te

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın akrabaları tarafından 2018’deki seçim sürecinde babası ve kardeşi katledilen Ferit Şenyaşar, Anadolu Ajansı’nın (AA) son verilerine göre Şanlıurfa’da Yeşil Sol Parti’den Meclis’e girdi.

Fotoğraf: Ferit Şenyaşar

2018’de genel seçimlerinden 10 gün önce AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan silahlı kavga ve sonrasında hastanedeki saldırılar sonucunda Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ölmüştü. Ön otopsi raporuna göre Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlere 23 mermi isabet etmiş, babaları Evet Şenyaşar kesici aletlerle linç edilerek öldürülmüştü.

Kardeşi ve babası katledilen Ferit Şenyaşar, Yeşil Sol Parti’den Şanlıurfa 4’üncü sıra milletvekili adayı olmuştu.

AA’nın aktardığına göre Şanlıurfa’da açılan sandık oranı yüzde 92. Şu ana kadar yüzde 25,45 oy alan Yeşil Sol, dört milletvekili çıkarıyor. Böylelikle 4’üncü sıradaki Şenyaşar Meclis’e girdi.