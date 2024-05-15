Yerlikaya: Kimler hükümetimize ‘oyun kurma’ya çalışıyorsa yerle bir edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kimler FETÖ taktikleriyle cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz” dedi.

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Ankara’da üs düzey üç emniyetçinin görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan sürecin yankıları sürüyor. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, cumhur ittifakı ve son tahlilde Türkiye’dir“ demişti.

Bakanın tweet’i şöyle:

“Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli ‘oyun kurmaya’ çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz.

Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız.

Aziz Milletimiz müsterih olsun; Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız.“

Ne olmuştu?

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’la ilgili soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Üç emniyetçinin Kaplan’ın avukatıyla görüştüğü öne sürülmüştü. İki gün sonra Çelik, Öner ve Demircan hakkında soruşturma başlatılmış, önceki akşam da evleri aranmıştı.

Polislerin organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın avukatıyla görüştüğü ve İzmir’e giderek yemek yediği öne sürülmüştü.

Soruşturma ‘suç için anlaşma’ ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘suçluyu kayırma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçları kapsamında yürütülüyor.

Ayhan Bora Kaplan’la ilgili soruşturma kapsamında aranan firari sanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına yasadışı yollardan kaçmasında ihmali bulunan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturma sürüyor. Sertçelik’in adı gizli tanık olarak da geçiyor.