Yenikapı-Hacıosman metro hattı cumartesi gecesi kapalı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında cumartesiyi pazara bağlayan gece sefer yapılmayacak.
Metro İstanbul, bakım çalışması nedeniyle hattaki gece metrosunun 3 Mayıs’ı 4 Mayıs’a bağlayan gece çalışmayacağını duyurdu.
Normalde M2 dahil yedi hatta, cuma sabahı saat 06:00 ile pazar 00:00 arasında metro kesintisiz çalışıyor.
Hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacak.
M2 hattındaki duraklar şöyle:
- Yenikapı
- Vezneciler-İstanbul Ü.
- Haliç
- Şişhane
- Taksim
- Osmanbey
- Şişli-Mecidiyeköy
- Gayrettepe
- Levent
- 4.Levent
- Sanayi Mahallesi
- Seyrantepe
- İTÜ-Ayazağa
- Atatürk Oto Sanayi
- Darüşşafaka
- Hacıosman