Yeni yargı paketindeki ‘etki ajanı’ düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı

9’uncu Yargı Paketi taslağındaki ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

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Anka, yeni yargı paketinin taslağına ulaştı. Buna göre taslak 38 maddeden oluşuyor.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 339’uncu maddesinden sonra gelmek üzere eklenmesi önerilen taslakta yer alan 22’nci madde kamuoyunda ‘etki ajanlığı’ olarak tartışılıyor.

Buna göre yabancı bir devlet veya organizasyonun çıkarları doğrultusunda Türk vatandaşları Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Bu suçtan yargılananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilecek.

Suç savaş sırasında işlenir veya devletin savaş hazırlıklarını tehlikeye atarsa faile sekiz yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Suç eğer stratejik kurumlarda görev yapanlar tarafından işlenirse verilecek ceza bir kat daha artırılacak.