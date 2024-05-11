Yeni Siri yolda: Daha konuşkan ve çok yönlü

Apple’ın sanal asistanı Siri sohbet etme yeteneğiyle donatılacak.

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Apple, ChatGPT’ye doğrudan bir rakip çıkarmak yerine Siri’yi geliştirmeye karar verdi. Siri’nin üretken yapay zekayla geliştirilmiş bir sürümünü yakında piyasaya sürülebilir.

Yeni Siri ve şirketin diğer yapay zeka ürünlerinin 10 Haziran’da açıklanması bekleniyor.

New York Times Siri’nin ‘daha konuşkan ve çok yönlü’ olacağını yazdı. Yeni versiyon, soruları tek tek yanıtlamak yerine sohbet edebilecek.

Apple bu bağlamda yeni iPhone’larda belleği artırmayı da planlıyor.