Yeni rekor: Ons altın 3 bin 500 doları aştı

Yükselişini sürdüren ons altın bugün 3 bin 500 doları gördü.

Gram altınsa 4.305,218 liraya kadar yükseldi.

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Ons altın dünü 3.417,26 dolardan, gram altınsa 4.195,819 liradan kapatmıştı.

09:56 itibarıyla ons altın 3.481,64 dolar. Aynı saatte gram altın 4.280,969 lira, dolarsa 38,2481.

Çeyrek altın 7 bin liranın üzerine çıktı. Cumhuriyet altınıysa 28 bin 200 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı gümrük vergileri piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu. Uzmanlar tarife kaynaklı ekonomik belirsizliğin altının ‘güvenli liman’ niteliğini pekiştirdiğini söylüyor.

Tahminler ‘erken tuttu’

Uluslararası bankalar son günlerde yıl sonu ons altın tahminlerini art arda güncellemişti.

Son tahminler şöyleydi:

Goldman Sachs: 3 bin 700 dolar

UBS: 3 bin 500 dolar

Commerzbank: 3 bin dolar

Deutsche Bank: 3 bin 139 dolar

ANZ Bank: 3 bin 600 dolar

Citi Research: 3 bin 500 dolar (Gelecek üç ay tahmini)

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.