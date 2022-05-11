‘Yeni model’de yine hüsran: Hedef cari fazla, beklenti iki buçuk kat açık

Yükselen enerji fiyatları nedeniyle martta cari açığın 5,37 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Ekonomi yönetimi, geçen yıl 14,9 milyar dolar kaydedilen cari açığı daraltıp fazlaya geçmek için ‘yeni modeli’ devreye almıştı. Model faiz oranlarını düşük tutarak büyüme, istihdam, ihracat ve yatırımları artırmayı hedefliyordu. Uzmanlarsa, mantıklı açıklama getiremedikleri bu modeli en basit tabirle ‘fazla iyimser’ bulduklarını söylüyor. Modelin uygulanmaya başladığı Eylül 2021’den beri neredeyse tüm göstergeler tepetaklak.

Reuters’ın toplam 13 kurumun katılımıyla düzenlediği anketin sonuçlarına göre Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hızla yükselen petrol, doğalgaz ve hububat fiyatları Türkiye’nin cari açığını artıracak. Turizm gelirlerindeki riskler de cari dengeyi olumsuz yönde etkileyecek.

Enerji fiyatlarının geçen yıla göre artması, bu yıl cari fazlaya geçilmesinin mümkün olmadığını gösteriyor.

Ankette mart için cari açık tahminleri 4,27 milyar dolarla 7 milyar dolar arasında.

2022’ye ilişkin beklentiyse 38,35 milyar dolar açık.

Cari açık ocakta 7,1 milyar dolarla dört yılın zirvesine çıkmıştı. Şubattaysa 5,15 milyar dolar seviyesinde gelmişti.

Merkez Bankası, mart cari denge verisini 16 Mayıs Pazartesi saat 10:00’da açıklayacak.