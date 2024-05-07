Yeni matematik müfredatı gerekçesi: Kanada’da böyle

Yeni matematik müfredatı komisyonlarında yer alan eğitim uzmanları integralin müfredattan çıkarılmasını Kanada Ontario eyaletinin uyguladığı matematik programıyla savundu.

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Yeni müfredatta Integral’in çıkarılması tepkilere neden olmuştu.

Müfredat komisyonundaki eğitim uzmanları önceki müfredata ilişkin analizler yapmış. ‘Limit-türev-integral’ konularının öğrenciler için işlemden öteye geçmeyen kavramlar olarak kaldığı tespit edilmiş. Bu yüzden yeni matematik müfredatı, ‘beceri geliştirme’ odaklı bir yaklaşımla geliştirilmiş.

İntegral ezbere bir hesaplamadan öteye geçmiyordu

AA’ya konuşan bir akademisyen integralin müfredattan çıkarılmasıyla ilgili şöyle konuştu:

* Mevcut programda, yalnızca en temel fonksiyonların integral alma kurallarına ve belirli integralle bu fonksiyonların eğrilerinin altında kalan alanın hesabına yer verilmekteydi.

* Ortaöğretim düzeyinde türevle ilişkisi gerçek anlamda kurulamayan integral, belli kurallar çerçevesinde ezbere yapılan bir hesaplamadan öteye geçmemekteydi.

* Bu sınırlı hesaplarında gerçek anlamda herhangi bir uygulamaya hizmet ettiğini söylemek güçtür.

* Nitekim evresel anlamda gözlemlenen türev-integral ilişkisini anlamlandırma güçlüğünün önüne geçmek için pek çok ülkenin programında ya integral seçmeli derslerde verilmekte, ya öğretimi üniversiteye bırakılmakta ya da integralden önce basit düzeyde diferansiyel denklemlerin öğretilmesi gibi yaklaşımlar benimsenmektedir.

Hem ortaöğretim düzeyindeki matematik eğitimi hem de üniversite düzeyindeki mühendislik eğitiminin kalitesiyle bilinen Kanada Ontario eyaletinin 2007’den beri uyguladığı matematik programında türeve yer verildiği fakat integral konusunun hiçbir şekilde yer almadığı komisyondaki akademisyenler tarafından vurgulandı.