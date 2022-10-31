Yeni makyaj trendi: ‘Az önce ağlamış’ gibi

Kızarmış bir burun, şiş gözler, mutsuz bakışlar… Az önce ağladınız ya da yeni bir makyaj trendinin peşine takıldınız.

TikTok’ta içerik üreten Zoe Kim Kenealy

Ağladığınız belli olmasın diye kızaran göz altlarınıza kapatıcı sürmüyorsunuz, tam tersine kırmızı bir farla hafifçe kızartıyorsunuz. Burnunuzu, kırmızı allıkla, silinmekten tahriş olmuş gibi renklendiriyorsunuz. Gözler, burun ucu ve dudak üstüne hafif ıslak bir görünüm veren simli far sürüyorsunuz. İşte artık siz de ‘üzgün kız’sınız.

Zoe Kim Kenealy’nin bu makyajı adım adım uyguladığı TikTok paylaşımı 500 binde fazla tık alarak bir trendin (daha) eşiğinde olduğumuzu gösterdi.

26 yaşındaki Zoe’nin bu makyaj uygulamasını ‘kafadan attığını’ sanmayın. O da son dönemde trend olan ‘Douyin‘ ‘Ulzzang‘ adlı iki Uzakdoğu makyajından esinlenmiş: Her iki tür de bol miktarda allık, parıltı ve meleksi bir görünüm için göz altı vurgusu var.

Madem artık travmalarımızdan utanmıyoruz, kırılgan görünmekten korkmuyoruz. Madem ‘sahte mutluluk tablolarından‘ sıkıldık. Madem moda ve makyaj kendini ifade aracı.

İnsan biraz düşününce ‘neden olmasın’ diyor.

bu da guardian linki: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/oct/30/sadness-is-a-trend-why-tiktok-loves-crying-makeup