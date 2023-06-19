Yeni Ferrari SUV için Türkiye’de 40 kişi sırada bekliyor

Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue’dan Türkiye’ye bu yıl sadece bir ya da iki tane gelecek. Aracın fiyatı 1 milyon 470 bin avro (38 milyon 40 bin TL). Türkiye’de buna vergiler de binecek.

Ferrari Purosangue. (Fotoğraf: Twitter)

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci Türkiye’de 40 kişinin Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue’ı beklediğini, bu sayının yılın başında 20 olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Özpeynirci, Türkiye’ye bu yıl sadece bir ya da iki Purosangue’e teslim edileceğini söyledi.

Özpeynirci Twitter’da şunları dedi: “40 kişi sırada bu aracı bekliyor. Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue bildiğiniz gibi bir milyon 470 bin avroya yıl sonunda Türkiye’de ilk sahiplerine teslim edilecek. Bu yıl bir veya iki adet gelebilecekmiş. Seneyeyse teslimatlar artacakmış. Türkiye’de yılın başında 20 olan bekleme sırası 40’a yükselmiş.”