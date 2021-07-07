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Yaramazlara biraz batar!

Yeni eğitim-öğretim yılı için takvim netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılının çalışma takvimini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Buna göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos’ta başlayacak. İlk ders zili ise 6 Eylül’de çalacak, ilk dönem 21 Ocak 2022’de sona erecek.


Birinci dönem ara tatili 15 Kasım-19 Kasım, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak.

İkinci dönem 7 Şubat 2022’de başlayıp 17 Haziran 2022’de bitecek.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi alacak.

Bakan Selçuk tarih verdi: 6 Eylül’den itibaren öğrencilerimiz gelecek

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