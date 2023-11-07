Yeni bir işe başlayanların neredeyse yarısı ilk ayda başka iş arıyor

Yeni bir işe başlayanların neredeyse yarısı ilk 30 gün içinde başka işlere de başvuruyor.

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Bloomberg HT’nin kariyer.net verilerinden aktardığına göre işe başlayanların yüzde 41’i ilk 30 gün içinde başka bir işe de başvuruyor. Bu oran bir yıl içinde yüzde 62’ye varıyor.

‘İşe Alım Süreçlerinin Geleceği Araştırması’nda küresel çaptaki katılımcıların yüzde 42’si, Türkiye’deki katılımcılarının yüzde 53’ü aktif olarak iş aradığını belirtiyor. Ayrıca, aktif olarak iş aramayan fakat iyi bir iş teklifi gelirse değerlendireceğini belirtenlerin oranı küresel çapta yüzde 41, Türkiye’de yüzde 38 seviyelerinde.

Verilerle ilgili konuşan kariyer.net CEO’su Fatih Uysal şunları dedi: “Burada işverenlerin şunu hatırlaması gerekiyor; nasıl adaylar için deneme süresi varsa, artık işverenler için de bir deneme süresi var. Çalışanlar ilk aylarında işvereni değerlendiriyor, o şirkette bir kariyer yapmaya, zaman ve emek yatırımlarına değip değmeyeceğini; çalışma ortamını, iş-yaşam dengesini, çalışacakları kişileri tartıyorlar.”

Aktif iş arayanları iş değişikliğine yönlendiren sebeplerden bazılarıysa şunlar: