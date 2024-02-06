Yemen’de 13 kişiye eşcinsel oldukları gerekçesiyle idam cezası

Yemen’de İran destekli Husilerin kontrolündeki bir mahkeme 13 kişiye eşcinsel oldukları gerekçesiyle idam cezası verdi.

ABD ve Britanya’nın hava saldırılarına karşı Yemen’de düzenlenen protesto. (AA)

DW Türkçe’nin haberine göre söz konusu dava başkent Sana’nın yaklaşık 200 kilometre güneyindeki İb kentinde görüldü.

AFP’ye konuşan yargı kaynağı, üç kişinin daha benzer bir suçlamayla hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti. Yemenli yargı mensubu 35 kişinin de eşcinsellik suçlamasıyla tutuklu olduğu bilgisini paylaştı.

İdam cezalarının ne zaman infaz edileceği belirsizliğini koruyor. Cezalar için temyiz yolunun açık olduğu belirtiliyor.

Yemen’in kalabalık nüfuslu bölgelerini kontrol altında tutan ve Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona karşı uzun süredir savaşan Husiler, idam cezalarını her zaman infaz etmiyor.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi’nin Aralık 2023’te paylaştığı verilere göre Husiler 2014’ta başkent Sana’yı ele geçirmelerinden bu yana aralarında siyasetçiler, muhalif aktivistler, gazeteciler ve askeri personelin de olduğu 350 kişi hakkında idam cezası verdi bu cezalardan 11’i infaz edildi.