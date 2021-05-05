Yedi kentte ‘FETÖ’ operasyonları: 19 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli yedi kentte ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 19 kişinin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı tarafından yürütülen ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında, şifreli mesajlaşma programı ByLock’un çözümlemeleri ve itirafçı beyanlarıyla yapılan teşhisler üzerine yeni şüphelilerin isimleri belirlendi.

Reklam

‘FETÖ’nün güncel talebe yapılanması’nda bulunduğu ve Anadolu’dan üniversite okumak için İstanbul’a giden çok sayıda öğrenciyi örgüt evlerine yerleştirdiği belirlenen 19 kişiye gözaltı kararı verdi.

Polis ve MİT, pandemi döneminde üniversitelerdeki yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine memleketlerine giden öğrencileri kontrolde tuttukları ve mesajlaşma programları üzerinden örgütsel talimatlar verdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.