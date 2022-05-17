Yedi ilde Twitch operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul merkezli yedi ilde, yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medyada dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.
Ağırlıklı olarak bilgisayar oyunu yayınlarının yapıldığı dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitch, Türkiye’de son aylarda dolandırıcılık ve kara para aklama olayıyla gündeme gelmişti.
Operasyonda İstanbul merkezli olarak Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle Twitch’te yayın yapan kişilere para göndererek dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları akladığı belirlendi.
Daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alınmış, ikisi tutuklanmıştı.