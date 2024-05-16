Yedi ilde operasyon: 51 kişi gözaltında

Hatay merkezli yedi ilde ‘Mahzen-47‘ operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir organize suç örgütü çökertilirken örgüt lideri dahil 51 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’da operasyonlar yapıldığını ve ‘dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘rüşvet’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması’, ‘görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçları‘nı işleyen 51 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Örgüt elebaşılığını üstelenen İsmail Azar ve Hamza Mutlu da operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

Şüphelilerin medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştaki vatandaşların kimliklerini kullanarak ‘usulsüz rapor çıkardıkları’, hakkında rapor çıkarılan şahıslara ‘boş kâğıtlar imzalatarak bu kâğıtları sahte reçete düzenlemekte kullandıkları’ ve reçeteler için kullanılan boş kâğıtların bitmesi durumundaysa ‘hasta veya hasta yakınlarının imzalarını taklit ederek sahte reçete düzenledikleri‘ öğrenildi. Yerlikaya, usulsüz düzenlenen ‘reçetelere ait faturaları ve hak sahipleri adına noterde düzenlenmiş sahte vekâletnameleri kullanıp, PTT şubelerinden tahsil ederek’ haksız kazanç elde ettiklerini belirtti.

MASAK ve Adana SGK Sağlık Denetim Ekibi’yle yapılan ortak incelemeler sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde, 6 bin 532 adet usulsüz olarak düzenlenmiş noter vekâlet belgesi kullandığı ve kamuyu yaklaşık 1 milyar lira zarara uğrattığı tespit edildi.