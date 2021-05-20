Yazgülü Aldoğan: Çözüm var; önce iktidarın, sonra sistemin değişmesi!

Çözüm var: Önce iktidarın, sonra sistemin değişmesi! Gücün tek kişide toplandığı, kararname, emir, baskı, polis, bekçi, tarikat, şeyh, hoca, danışman, beş müteahhit, ihale ve mafya “en fazla müsadeye mazhar” kişilerin borusunun öttüğü, demokrasi, hak ve hukuk kavramlarının yok olduğu 19 yıllık AKP iktidarının sona ermesi ve sistemin değişmesi, seçimle gelecek yeni yönetimin yeni anayasayı yapmasıyla mümkün. Millet İttifakı’nın yerel seçim başarısı yol gösterici. Seçilen belediye başkanları, iktidarın bütün engellemelerine rağmen başarılı.

Salgın dönemindeki yardımlarıyla AKP’nin en büyük kozu olan, biz gidersek yardımlar biter şantajının yalan olduğunu gösterdiler. Ki zaten o yardımlar da AKP’nin değil, devletin kaynaklarıydı.

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Yazgülü Aldoğan’ın yazısı