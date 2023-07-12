Yazar Milan Kundera hayatını kaybetti

Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti.

Reuters’ın aktardığına göre Kundera’nın kişisel koleksiyonuna ev sahipliği yapan Moravya Kütüphanesi sözcüsü Anna Mrazova, “Milan Kundera uzun bir hastalıktan sonra dün Paris’te öldü” dedi.

Kundera, Çekya’nın Brno şehrinde doğdu. Sovyetlerin Çekoslovakya işgalini eleştirdiği için sürgün edildi ve Fransa’ya göç etti.

Gündelik hayatın dünyevi gerçekliğiyle, fikirlerin azametli dünyası arasında yüzen temaları ve karakterleri tasvir eden tarzıyla övüldü.

İlk romanı ‘Şaka’ 1967’de yayımlandı ve Çekoslovak komünist rejimini eleştiriyordu. Söz konusu çalışma, Kundera’nın sürgününe giden ilk adımdı.

En bilinen romanıysa 1984’te yayımlanan ‘Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği’.