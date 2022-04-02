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Yaramazlara biraz batar!

Yazar Mıgırdiç Margosyan öldü


Evrensel gazetesi yazarı ve edebiyatçı Mıgırdiç Margosyan öldü.

Fotoğraf: MA

Haberi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül duyurdu.


Gül, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları söyledi: “Diyarbakır Ermenilerinden. Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan ‘Söyle Margos Nerelisen’ adlı şahane kitabın yazarı. Büyükadalı. Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Çok üzgünüz.”

Mıgırdıç Margosyan kimdir?

Margosyan 23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’da, Han­çe­pek Ma­hal­le­si’nde dünyaya geldi.

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nü bi­tir­di.

1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar Se­lam­sız’da­ki Surp Haç Tıb­re­vank Er­me­ni Li­se­si’nde mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psi­ko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı.

Da­ha son­ra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ti­ca­re­te atıl­dı, ede­bi çalışma­la­rı­nı da ara­lık­sız sür­dür­dü. 

1984-2016 yılları arasında birçok eser verdi.

Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak bilinen Margosyan ayrıca Evrensel, Agos, Marmara ve Yeniyüzyıl gazetelerinde yazdı.

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