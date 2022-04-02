Yazar Mıgırdiç Margosyan öldü

Evrensel gazetesi yazarı ve edebiyatçı Mıgırdiç Margosyan öldü.
Haberi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül duyurdu.
Gül, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları söyledi: “Diyarbakır Ermenilerinden. Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan ‘Söyle Margos Nerelisen’ adlı şahane kitabın yazarı. Büyükadalı. Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Çok üzgünüz.”
Mıgırdıç Margosyan kimdir?
Margosyan 23 Aralık 1938’de Diyarbakır’da, Hançepek Mahallesi’nde dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
1966-1972 yılları arasında Üsküdar Selamsız’daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı.
Daha sonra öğretmenliği bırakarak ticarete atıldı, edebi çalışmalarını da aralıksız sürdürdü.
1984-2016 yılları arasında birçok eser verdi.
Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak bilinen Margosyan ayrıca Evrensel, Agos, Marmara ve Yeniyüzyıl gazetelerinde yazdı.