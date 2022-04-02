Yazar Mıgırdiç Margosyan öldü

Evrensel gazetesi yazarı ve edebiyatçı Mıgırdiç Margosyan öldü.

Fotoğraf: MA

Haberi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül duyurdu.

Gül, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları söyledi: “Diyarbakır Ermenilerinden. Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan ‘Söyle Margos Nerelisen’ adlı şahane kitabın yazarı. Büyükadalı. Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Çok üzgünüz.”

Diyarbakır Ermenilerinden.

Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan.

"Söyle Margos Nerelisen" adlı şahane kitabın yazarı.

Büyükadalı.

Mıgırdiç Margosyan'ı kaybettik.

Çok üzgünüz. https://t.co/hrRXdYRiTw — Erdemmgul (@erdemmgul) April 2, 2022

Mıgırdıç Margosyan kimdir?

Margosyan 23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’da, Han­çe­pek Ma­hal­le­si’nde dünyaya geldi.

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nü bi­tir­di.

1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar Se­lam­sız’da­ki Surp Haç Tıb­re­vank Er­me­ni Li­se­si’nde mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psi­ko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı.

Da­ha son­ra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ti­ca­re­te atıl­dı, ede­bi çalışma­la­rı­nı da ara­lık­sız sür­dür­dü.

1984-2016 yılları arasında birçok eser verdi.

Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak bilinen Margosyan ayrıca Evrensel, Agos, Marmara ve Yeniyüzyıl gazetelerinde yazdı.