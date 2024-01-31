Yazar Mario Levi hayatını kaybetti

Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşında hayatını kaybetti.

Mario Levi. Fotoğraf: Everest Yayınları

Levi’nin vefatını Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

“Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.”

‘İstanbul Bir Masaldı’, ‘En Güzel Aşk Hikayemiz’, ‘Bir Şehre Gidememek’, ‘Lunapark Kapandı’ ve ‘Size Pandispanya Yaptım’ adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Levi, 1957’de İstanbul’da doğdu. 1975’de Saint Michel Fransız Lisesi’nden, 1980’de İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi’nden mezun oldu.

İlk öyküsünü 1975’te kaleme aldı. 1984’ten sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.