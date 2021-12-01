Yazar Alice Sebold’a tecavüz etti diye 16 yıl hapis yatan adam aklandı

Amerikalı yazar Alice Sebold’a tecavüz ettiği gerekçesiyle 16 yıl hapis yatan adam, davayı yeniden ele alan mahkeme tarafından temize çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters/IMDb

Anthony Broadwater, 1982 yılında, 18 yaşında New York’taki Syracuse Üniveristesi’nde öğrenciyken Sebold’a tecavüz etmekten suçlu bulunmuş, 16 yıl hapis yatmıştı.

Onondaga Bölge Mahkemesi, Broadwater’ın, yalnızca bir kişinin ifadesi ve artık yanlış olduğu kanıtlanmış mikroskobik saç analizi yöntemiyle elde edilen bir delil nedeniyle hüküm giydiğini ifade ederek özür diledi.

Davanın başından beri masum olduğunu savunan Broadwater, 1998 yılında serbest kaldıktan sonra isminin cinsel suçlular listesinde bulunması nedeniyle kendine bir hayat kurmakta zorlanmış. Çöpçülük yaparak masumiyetini kanıtlayacak bir avukat tutabilmek için para biriktirmiş.

Broadwater, AP’ye yaptığı açıklamada, duruşmadan önce bölge savcısının kendisinden özür dilediğini söyleyerek, “Bana yapılan haksızlıktan bahsedince kendimi tutamayıp ağladım. Bir bölge savcısının bu davada benim yanımda durması beni çok rahatlattı” dedi.

Tutarsızlıkları filmin yapımcısı fark etti

New York Times gazetesi, Broadwater’ın aklanmasında, film yapımcısı Timothy Mucciante’nin rolüne dikkat çekti.

Habere göre Mucciante, Sebold’un üne kavuşmasını sağlayan ve saldırının konu edildiği ‘Talihli Kız’ (Lucky) kitabını Netflix için filme uyarlamaya çalışırken tutarsızlıkları fark ederek haziran ayında projeden çekildi.

Mucciante, “Alice’in saldırı hakkında anlattıklarından değil, ancak kitabın ikinci yarısındaki mahkeme bölümünde olanlardan şüphe duymaya başladım, hikayeler birbirini tutmuyordu” dedi.

Mucciante, bununla da kalmayıp özel dedektif tutarak Broadwater’ın aklanmasına yol açan delillerin elde edilmesini sağladı.

Blackwater’ın sicilinde başka bir suç bulunmamasının ve hapisten çıktıktan sonra hiç suç işlememesinin dikkatini çektiğini söyleyen Mucciante, Blackwater’ın ‘resmen yoldan geçerken hapse atıldığını’ ifade etti.

Ne olmuştu?

Kitapta, tecavüze uğradıktan sonra hemen polise gittiğini, delillerin toplandığını, ancak bir tutuklama yapılmadığını anlatan Sebold, beş ay sonra tesadüfen yolda karşılaştığı Broadwater’ın kendisine tecavüz eden kişi olduğunu düşünerek polise haber vermiş, ancak polis sorgusunda bir başkasını teşhis etmişti.

Polis, Broadwater ve sorguda seçtiği kişinin arkadaş olduğunu öne sürerek Sebold’u yönlendirmiş ve Sebold mahkeme salonunda yeniden Broadwater’ı teşhis etmişti.

Sebold özür diledi

Ünlü yazar, Broadwater’ın aklanması üzerine yayınladığı açıklamada, 18 yaşında, travma geçirmiş bir tecavüz kurbanı olarak Amerikan adalet sistemine güvenmeyi seçtiğini ve o dönem amacının adaletsizlik yaratmak değil, adaletin yerini bulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Sebold şunları kaydetti: “Amacım, hayatımı değiştiren suç nedeniyle bir başka genç insanın hayatını sonsuza dek değiştirmek kesinlikle değildi. Broadwater sonunda temize çıktığı için müteşekkirim ama bu 40 yıl önce problemli adalet sistemimizin zulmüne uğrayan siyah gençlerden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ona yapılanlar nedeniyle sonsuza dek üzgün olacağım.”

Kitapları Türkçeye de çevrilen Sebold, 1 milyondan fazla satan ‘Talihli Kız’ kitabıyla üne kavuşmuş, 2002 yılında yayınlanan ‘Cennetimden Bakarken’ (The Lovely Bones) adlı romanının ünlü yönetmen Peter Jackson imzalı film uyarlaması Oscar için yarışmıştı.