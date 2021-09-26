Yavuz Selim Demirağ: MHP misyonunu yitirmiştir…

Yazının başlığındaki teşhis benim için yeni değil. Dahası geçmiş yıllardaki gönül sızımız adına zor bir karardır. Lakin, bu tespiti 1997’de merhum Alparslan Türkeş’in ani vefatı sonrasındaki “olaylı kongreler”de TV’lerin canlı yayınlarında yapmıştım. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Winston Churchill, “Türkiye, Türklerin yönetemeyeceği kadar önemli bir ülkedir” demişti. “Korkarım, Türkeş sonrası MHP’de ülkücülerin yönetemeyeceği kadar önemli operasyonel bir parti haline dönüştürülecek. Ve bu gidişle MHP ve ülkücü hareket, İttihat ve Terakki gibi tarihin karanlığına gömülecek” demiştim.

Demez olaydım. İttihat ve Terakki, Cumhuriyetin hemen ardından tarihe gömülürken, Milliyetçi-Ülkücü hareketin misyonunu tamamlaması Devlet Bahçeli eli ile 20 yıla kadar genişletilerek; uzatıldı. Ve nihayete getirildi. Bizlerin yıllar önce gündeme getirdiği gerçekler sürekli olarak ertelenerek gizlenmeye çalışılırken bugün “son ihraçlar” ile yeniden gündeme getiriliyor.

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı