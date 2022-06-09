Yavuz Selim Demirağ: İktidarın çöküşünün göstergeleri ilginç

Gündemin ağırlığı ve değişkenliği yüzünden AREA’nın “Mayıs ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırma” raporu kamuoyunda yeterli yeri bulamadı. Oysa derin izler taşıyor. 18 yaş üzeri 2.282 kişi ile yüz yüze yapılan araştırmanın ağırlığı “Seçmenin Siyasi tercihleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”. Bunun yanında “Mayıs ayı gündem konuları”, “İstanbul gündem konuları”, “Gazete takip alışkanlıkları”, “Görüşülen kişilerin demografik özellikleri ve örneklemler”den oluşuyor.

Bu raporu bir günde bu sütundan özetlemek mümkün değil. “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun cevabı önemli. AKP ilk defa yüzde 30’un altına inmiş durumda. CHP ise AKP’yi yakalamak üzere. Kararsızlar ve protestocuların oy oranı yüzde 20. Dağıtılınca; AKP: 29.3, CHP 29, İYİ Parti 16.3, HPD: 11.1, MHP 8, DEVA 3.4, diğerleri 3.9…

Gelelim ittifakların oy oranına: Cumhur İttifakı (AKP+MHP) 37.3, Millet İttifakı CHP ve İYİ Parti: 44.3… HDP 11 Diğerleri 7.3…

20 yıllık iktidarın yavaş yavaş çöküşünün göstergeleri ilginç. Ucube sistem yüzde 51 şimdi iktidarın aleyhine dönmüş durumda.

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı