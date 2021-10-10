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Yaramazlara biraz batar!

Yavuz Selim Demirağ: ‘Hırsız’a, ‘hırsız’ demek bazı durumlarda suç

“Hırsız”“hırsız” demek bazı durumlarda suç. Darbeciye darbeci demek de öyle. Yolsuzlukla ilgili konular daha fena. “İddia etmek”“Öne sürmek” veya “Öyle söyleniyor” diye yazmak, konuşmak da suç unsuru sayılıyor. Bir nevi “Yazma, konuşma… Çok istiyorsan çiçek-böcek yaz” deniyor.

Gazete yazılarından geçtim televizyon programlarında nezaket kuralları içinde yaptığım eleştiri ve yorumlara da soruşturma açılıyor. Sıradanlaşmasına rağmen karakol ve adliyede ifade vermekten bıktım. Tazminat ödemekten imanım gevredi. Bugüne kadar değerli okuyucularımdan sakladığım bu gerekçeler yüzünden bir nevi “otosansür” uyguluyorum. Öğlen yazdığım yazıdan akşam üzeri vazgeçip, çekiyorum. Yeni davalardan endişe ede ede… Sonunda delirmekten korkuyorum. Yeniçağ okurlarından düzenli yazıları ihmal ettiğim için özür diliyorum. Ve tüm kamuoyundan anlayış bekliyorum. Sahi çiçek-böcek mi yazsam. Yoksa kaşınmaya devam mı etsem. Henüz karar vermiş değilim. Sadece çok kaşınıyorum. Hem de çok…


Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı

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