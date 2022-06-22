Yavuz Donat: ‘Seçim esintisi’ başladı

Borsa erken açıldı… Seçim borsası… Gerçi… Seçime bir yıl var ama kollar erken sıvandı. Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine ve örgüte, “Daha çok çalışın, kapı kapı dolaşın” deyince…

Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin “Yurt gezilerine çıkmalarını” isteyince… Meral Akşener, “İl il, ilçe ilçe dolaşacağız… Dert dinleyeceğiz” talimatı verince… Devlet Bahçeli, “Gece-gündüz insanüstü bir gayretle seçime hazırlanmaktan” söz edince… Bütün yurtta, “seçim esintisi” başladı… Siyaset piyasası canlandı.

Yavuz Donat’ın yazısı