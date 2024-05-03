Yavru köpek yogası yasaklandı

İtalya, hayvan ve insan sağlığına aykırılık gerekçesiyle yavru köpek yogasını yasakladı.

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Köpek yavrularıyla yapılan yoga dersleri son dönemde Avrupa ve ABD’de oldukça popüler ancak hayvan severler bu durumdan rahatsız. Son olarak İtalya Sağlık Bakanlığı da hayvanların sağlığını ve katılımcıların güvenliğini korumak amacıyla yoga sınıflarına sadece yetişkin köpeklerin katılması gerektiğini belirterek ‘köpek yavrusu yogası’ derslerini yasakladı.

Köpek yavrusu yogası, yavru köpeklerin bir yoga dersinde özgürce dolaşmasını ve bazen yoga pozlarına dahil edilmesini veya bir yoga dersinden sonra yavru köpeklerle oyun zamanını içeriyor. Ancak Giusy D’Angelo gibi uzmanlar, köpek yavrusu yogasının hayvanlar için ‘fiziksel ve zihinsel olarak stresli bir deneyim’ olduğunu söylüyor. Ayrıca birçok kişi köpek yavrularıyla böyle bir temasa girdikten sonra bir duygu dalgasına kapılıp sonunu düşünmediği bir sahiplenme sürecine de girebiliyor. Uzmanlar katılımcıları bu konuda da uyarıyor.

Diğer yandan bir çok farklı kaynak yavru köpeklerin çoğu zaman güvenli bir şekilde taşınmadığını ve organizatörlerin hayvanlara yeterince su içirmediğini de belirtiyor. Sonuçta birçok insanın iyileşmek veya daha sağlıklı hissetmek için girdiği bu sınıflar hayvanlara eziyet sınıflarına dönüşebiliyor.

Şimdi İtalya gibi birçok Avrupa ülkesi hayvanlarla yapılan yoga derslerini herkes adına sağlıklı bir hale getirmek adına düzenlemeye gidiyor.