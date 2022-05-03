Yavaş: İhalelere katılım çok kısıtlı

Ekonomideki krizin belediyeleri zorladığını kaydeden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş “Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor” dedi.

Müteahhitlerin artık işin sonunu kestiremediğini söyleyen Yavaş, “Projenin kaça mal olacağını öngöremiyorlar. Altı-yedi kavşak çalışmasında zarardalar” yorumunu yaptı.

Fotoğraf: ABB

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ ısrarı nedeniyle enflasyondaki yükseliş sert bir şekilde devam ediyor.

Bunun üstüne ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz hamleleri de geliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durumun sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

Böylesine belirsiz bir ortam Türkiye’de iş yapmayı da zorlaştırıyor.

Belediyeler de bu konudan rahatsız.

Maliyetler neredeyse üç katına çıktı

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Mansur Yavaş, maliyetlerdeki artışı şöyle anlattı: ”Ankara Sular İdaresi’nin (ASKİ) su basmak için geçen yıl enerjiye ödediği para 550 milyon lira civarındaydı. 31 Mart 2022 itibariyle gelen zamla bu rakam aynı sarfiyat miktarıyla 1 milyar 420 milyon lira oldu.”

‘İhaleye katılımlar kısıtlı’

Yavaş, maliyet fiyatlarındaki artış ve belirsizlik nedeniyle ihalelere katılımın kısıtlı olduğunu söyledi: ”Öyle bir zamana geldik ki yaptığımız ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı olmaya başladı. Müteahhitler işin sonunu, işin sonunda kaça mal olacağını kestiremiyorlar. Mevcut yaptığımız altı-yedi kavşak çalışmasında müteahhitlerin hepsi zararda. Kış şartları ve maliyetin arması nedeniyle işin yapımı gecikiyor. Müteahhitler de fiyat artışı kararnamesi gelir mi diye bekliyorlar.”