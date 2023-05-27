Yatırımcı McNamara: KKM’de kolay çözüm imkansız

Yatırım uzmanı ekonomist Paul McNamara, kur korumalı mevduatın (KKM) tek amacının TL’yi yapay bir şekilde dizginlemek olduğunu belirtirken, KKM’nin yarattığı tabloyla ilgili kolay bir çözümün olmadığını söyledi.

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KKM, iktidarın politikalarıyla TL’nin yabancı paralar karşısında artan değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirmiş ve KKM’de faiz sınırı kaldırılmıştı.

Seçim döneminde de kuru baskılama için KKM’ye yönelik ilginin artırılması için uğraşılmıştı.

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünü 181,5 milyar olarak hesaplamıştı.

12 Mayıs haftası itibariyle KKM hesaplarındaki toplum tutar 2 trilyon 346 milyon 755 bin lira.

Reuters’a konuşan varlık şirketi GAM’ın yöneticilerinden ve yatırım uzmanı Paul McNamara, KKM ve diğer uygulamalarda dikkate alınan tek şeyin TL’yi ‘yapay bir şekilde’ dizginlemek olduğunu dile getiriyor. McNamara, KKM’nin yarattığı tabloyla ilgili “Tüm bunlara güzel ve pürüzsüz bir çözüm görmek temelde imkansız” dedi.