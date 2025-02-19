Yasin Aktay: TÜSİAD'ın moralimiz bozuk ifadesinin askeri karşılığı 'genç subaylar rahatsız' ifadesidir

TÜSİAD’ın moralimiz bozuk ifadesinin askeri karşılığı “genç subaylar rahatsız” ifadesidir. Daha önce bu başlıklar altında veya etrafında yapılmış darbe girişimlerinin söylemlerine baktığımızda TÜSİAD’ın kullandığı dilin onu andırdığı rahatlıkla görülebilir.

Ülkenin genel gidişatına veya onlara rahatsızlık veren hususlara dair tahlil ve yaklaşımları son derece yüzeysel ve ideolojik. Üstelik ülkenin en büyük ekonomik gücü olarak ortada ekonomik sorunlar varsa bu sorunların çoğunun kaynağının kendileri olduğunun şuurunda bile değiller.

Tren, maden kazaları, deprem, yangın gibi afetlerde ölen insanları başka gelişmiş ülkelerle karşılaştırarak ülke siyasetini yetersiz denetim üzerinden vurmaya kalkışıyorlar. Ne karşılaştıkları Batılı ülkelere dair çok daha vahim örnekleri görüyorlar ne de bu ülkede maliyetlere yol açan bu denetimlerdeki kendi paylarını hatırlıyorlar. Üstelik ülkenin kendi vesayetlerinin çok daha ağırlıklı olduğu dönemlerdeki hallerini şimdi bu yükseklikten atarak gözden kaçırmaya kalkıyorlar.

Yasin Aktay’ın yazısı