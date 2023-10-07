Yaşar Özay: Öğrencilerin mideleri zil çalıyor

Ders geçme konusunu, üniversitelerin durumunu ve müfredatta değişimler konusunu artık yazmak istemiyorum. Çünkü içinden çıkılmaz bir durumda. Başka bir konu da açlık konusu. Öğrencilerin mideleri zil çalıyor. Aileler çocuklarının beslenme çantalarına kuru ekmekten başka bir şey koyamıyor. Lütfen AKP milletvekilleri bir pazara çıksınlar. Halkla bir konuşsunlar. Emeklilerin durumlarını incelesinler. Ölümü kurtuluş görme noktasına geldiklerini görsünler, bu konuya bir çözüm bulsunlar. Ekonomik bozukluk insanları çileden çıkardı. AKP iktidarı bu sesi artık duysun. Zamlarla bu iş çözülmez. Vergi yüksek gelirlilerden alınır. Ekmek bulamayanların sabırları tükendi. Bu söylemleri bazılarının duyması için dile getiriyorum. Yazımın başında ülkenin en önemli meselesinin eğitim olduğunu dile getirmiştim. Bunu değiştiriyorum. En önemli sorun açlık. Geçim sıkıntısı ve enflasyon.

Yaşar Özay’ın yazısı