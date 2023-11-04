Yaşar Özay: Bu nasıl bir şaha kalkma

Demokrasiyi karaya değil de rayına oturmuş ülkelerde böyle bir olaya şahit olunmaz.

Ekonomiye gelince şaha kalkıyoruz. Bu nasıl bir şaha kalkma. Emekliler can çekiyor. Esnaf aldığı malı satarken, aynı fiyata alacağından emin değil. İşveren önünü göremiyor. Döviz almış başını gidiyor. Ülkenin yüzde beşi bu durumdan mutlu. Geriye kalanların canı çıksın. Söylemlere gelince “biz emekliyi ve dar gelirliyi enflasyona ezdirmeyiz.” Buyurun burdan yakın. Şimdi vatandaş soruyor. Hani enflasyon tek haneye inecekti? Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına giriyoruz. Allah aşkına aklımızla alay etmeyin. Bu hedeflere ulaşmak için 20 yıldan beri sizlerin bu lafını dinliyoruz. En son Sayın Şimşek’in, para bulmak için dolaşmadığı ülke kalmadı. Adam Evliya Çelebi’ye döndü. Sonuç özelleştirme. Hükûmet bunu yalanladı. Çok güzel peki ne olacak. Ortaya bir plan koyun.

Yaşar Özay’ın yazısı