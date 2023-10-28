Yaşar Özay: 100 yıl heyecanı yok

Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutluyoruz… Ancak ne siyaset ne toplum düzeyinde bir 100 yıl heyecanı yok. Halkımız Cumhuriyetin getirdiklerinin farkında değil. Her şeyin kolay şekilde elde edildiğini sanıyor. Yoksa Cumhuriyeti bir tren istasyonu kabul eden zihniyet tarafından yıllar içinde unutturuldu mu? Bu soru her geçen gün ağırlığını koruyor.

Cumhuriyeti savunanlar ise her bayramda bayrak asarak, Anıtkabir’e koşarak Cumhuriyete sahip çıktıklarını sanıyorlar. Santim santim Cumhuriyetle kazanılan değerlerin, her geçen gün eksilmesi karşısında tavır koyamayanlar, Cumhuriyete karşı olanlara yenilmişlerdir.

Bağımsızlık savaşı ve onuru hangi koşullarda kazanıldı? Cumhuriyet kurulurken ülkenin genel manzarası neydi? Atatürk kendisinden başka tek bir kişinin bile Cumhuriyet’i düşünmediği bir ortamda bu muazzam projeyi nasıl gerçekleştirdi? 600 yıllık padişah egemenliği nasıl oldu da bir günde halka devredildi? Cumhuriyet Türkiye’si başta laiklik olmak üzere onca devrimi nasıl yaptı, görülmemiş hızdaki kalkınmayı nasıl sağladı?

Yaşar Özay’ın yazısı