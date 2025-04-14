Yaşar Aydın: Tek adam rejimi, durduğunda düşeceğinin ve bir daha kalkamayacağının farkında

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Tek adam rejimi için iktidarda kalmanın tek yolu, baskı ve zorla ülkeyi yönetmek. ABD’nin aktif desteğine güvense de bu durum, ülke içinde yeterli etkiyi yaratmıyor. Üstelik muhalefet, tüm baskı ve tutuklamalara rağmen daha önce olmadığı kadar canlı. Bu durum iktidarın beklediği gibi kolay kolay sönümlenecek gibi görünmüyor. Ekonomideki kötü gidişat durdurulamıyor. Halkın çok önemli bir bölümü değişim talebinde ısrarlı. Erdoğan’ın “İBB’de yolsuzluk var” açıklamalarına, kendi tabanında bile yüzde 40 oranında itiraz geldi. Muhalefetin acemiliklerine rağmen halkın tek adam rejimine karşı duruşu değişmedi. Bir anlamda inisiyatifi aldı ve iktidarı, hiç bilmediği bir alanda siyaset yapmaya zorladı.

Artık Erdoğan’ın karşısında, alışık olduğu gibi tek bir insan yok; bir irade ve onun “Rejim değişmeli” sözünde özetlenen talepleri var. Üstelik bu irade, artık yüzde 50’nin çok üzerinde.

Suriye’de işler Ankara’nın istediği gibi gitmedi. Artık İsrail ve ABD’nin sözü geçerli. Trump’ın tüm yanıltma girişimlerine rağmen Colani, aslında kimin ‘adamı’ olduğunu gösterdi.

Normal bir ülkede, normal bir iktidar bu manzaraya bakar, biraz nefes almak ve durumu anlamak için durur. Ama ne AKP normal bir iktidar ne de tek adam rejimiyle yönetilen Türkiye normal bir ülke. Bu yüzden iktidar, işin sonunun nereye varacağını bilmeden körlemesine ilerlemek zorunda. Ya da ilerlediğini sanıyor.

Tek adam rejimi, durduğunda düşeceğinin ve bir daha kalkamayacağının farkında olarak ilerliyor. Kısa süre içerisinde sonuç almak için tam gaz muhalif kesimlere yükleniyor.

Öte yandan Saray rejimi, iktidar olanaklarına ve Trump’a güveniyor. Ancak sokak testinden geçen muhalefet güçleri, AKP’ye bu araçların artık yeterli olmadığını gösterdi.

Yaşar Aydın’ın yazısı

