Yaşar Aydın: Meral Akşener’in ‘veda’ hamlesi mi?

İYİ Parti (İYİP) seçimin hemen ardından başlattığı muhalefete muhalefet etme çizgisini sürdürüyor. Bunu yaparken Cumhur’a göz kırpmayı da ihmal etmiyor. Meral Akşener bir anlamda aslına rücu ediyor denilebilir. Akşener’in durumu bu fakat İYİP buna hazır mı? Ya da partisindeki yöneticilerin kaçı Akşener’in peşinden gidecek? Bir de bunun seçmen tabanı var ki Akşener’i zora düşürecek olan işin bu kısmı.

Beş aydır devam eden tutum, İYİP açısından varlık yokluk sorununa dönüştü. Yüksek sesle “Akşener, içinden geldiği adrese yakın bir siyaset izleyecekse İYİP’in varlığının anlamı kalacak mı?” sorusu parti içinde de dillendirilmeye başlandı. Hatta karar verenler bile var. Merkez siyaset iddiası ile çıktığı yolda yanına aldığı isimler, bir bir partiden ayrılmaya başladı. Geçen hafta gerçekleşen Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifası bunlardan sadece ikisi. Bazı vekillerin de istifa hazırlığı içinde olduğuna dair bilgiler kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Bunların dışında il ve ilçe yönetimlerinden gelen ayrılık haberlerinin arkasının kesilmemesi de cabası.

Öte yandan MHP ve AKP çizgisine yakınlaşan İYİP’te “o zaman neden Cumhur’a ortak olmuyoruz” sesleri daha gür çıkmaya başladı. Partinin milliyetçi kadroları için iktidar ortağı olmak varken muhalefette kalmanın bir anlamı da kalmadı.

Yaşar Aydın’ın yazısı