Yaşar Aydın: Erdoğan seçim koşusuna başlamadan tüm çapaklardan kurtulmak istiyor

Bakan Gül ve TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’in görevden alınması daha öncede yaşanan benzer vakalardan ayrı tutulamaz. Erdoğan siyasi hayatının en önemli seçimine giriyor. Onun için bu seçimin sonucu varlık-yokluk meselesi. O yüzden bu değişiklik ve diğerleri rastgele bir adım olarak değerlendirilemez.

Çok tartışılan Bozdağ-Gül değişimini AKP’li isimlere de sorduk. Eski bir vekilin değerlendirmesi çok ilginç: “Düşük tempoyla yürürken atılan çelme sizi yere yıkmayabilir. Ama koşmaya başladığınızda en küçük temas ya da engel sizi yere çakar ve kalkamazsınız. Erdoğan seçim için koşmaya başlamadan ortalığı düzeltiyor.”

Bu değerlendirmeden de anlaşılacağı üzere Erdoğan seçim koşusuna başlamadan etraftaki tüm çapaklardan kurtulmak istiyor. Sorun çıksa da şimdi çıkmasını tercih ediyor.

Erdoğan cephesindeki durum bu. Ama bir de madalyonun diğer tarafı var. Erdoğan sonrasına hazırlanan ekipler birbirleri aleyhine çalışmaya devam ediyor.

Yaşar Aydın’ın yazısı