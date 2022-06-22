Yaşar Aydın: Erbakan’a bile seçim stratejisini değiştirten bir cephe oluştu

Bu arada bir vakanın da altını çizmekte fayda var. Siyasi partilerin ya da kişiliklerin tutumu ne olursa olsun halkın duruşu çok net ve giderek de netleşiyor. Seçimi riske atacak hangi hamle yapılırsa yapılsın kimden gelirse gelsin anında reaksiyon gösteren duyarlı bir seçmen kitlesi oluştu. O kadar ki kuruluşundan beri Erdoğan’ı destekleyen Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan’a bile seçim stratejisini değiştirten bir cephe oluştu.

Usluer’in istifasından Erbakan’ın seçim tutumuna kadar her gelişme gösteriyor ki yurttaşın ilgilendiği ve kendisine hedef olarak belirlediği ilk şey AKP rejiminin sona erdirilmesi.

Yaşar Aydın’ın yazısı