Yaşar Aydın: Cumhuriyet ona inanmayanların iktidar aparatı haline geldi

Her ne kadar iktidar eliyle yürütülen sistemli karşı propaganda ve eylemle çok belli olmazsa da bugün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı. Cumhuriyet kuruluşundan sonra geçen yüz yıl boyunca tek bir çizgide ilerlemedi. İnişler çıkışlar büyük kırılmalar yaşandı. Öyle ki Cumhuriyet’in son 70 yılı sağcı ve fikren ona inanmayan iktidarlar tarafından yönetildi. AKP dönemini ise ayrı bir başlık olarak değerlendirmek gerekiyor.

Bugün gelinen nokta itibariyle Cumhuriyet fikrinden nefret edenlerin cumhuriyetin tüm imkanlarını kullanarak adım adım onu bitirdiklerini söylemek mümkün. Artık ne kuruluşundaki devrimci özünden ne de onun yarattığı kurumlardan ve kazandırdığı devrimlerden bahsedebiliriz. Cumhuriyet ona inanmayanların iktidar aparatı, büyük sermayenin sömürüyü daha çok artıracağı yönetim haline geldi.

O yüzden bugün itibariyle “kimin cumhuriyeti” sorusu hiç olmadığı kadar önemli. Çünkü artık savunulacak bir cumhuriyet kalmadı.

Yaşar Aydın’ın yazısı