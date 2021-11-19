Yaşar Aydın: Bahçeli için baraj en önemli nikah maddesi

Her şeyden önce Bahçeli için baraj en önemli nikah maddesi. Hatta bu ittifakta MHP’yi anlamlı kılan yegane şey. 5 ya da 10 puan fark etmez Erdoğan’a seçim kazandıracak bir rakama sahip olması gerekiyor. MHP bu sayede hem politika belirlemede hem de kamuda kadrolaşma noktasında gücünden çok daha fazlasını kazandı.

Bu durumdan rahatsız olan çok sayıda AKP’linin olduğu ve neredeyse her toplantının konularından biri olduğu biliniyor. Yüzde 50+1’e dair rahatsızlık ve ardından değiştirme hamlesinin arkasında yatan temel motivasyon artık bu rakama ulaşmanın hayal olmasıdır. Erdoğan seçilmesi için en yüksek oyu almasının yeterli olacağı bir değişiklik peşinde. Tabii bu durumda da MHP ile kopmaz denilen bağ anlamsız kalacaktır.

Ankara’da konuşulan ve birincisine göre daha zayıf kalan ikinci bir senaryo daha var. O da seçim sistemindeki değişiklik esas olarak AKP’nin MHP’den kopmak için, ayrılık için gerekçe hazırlama girişimi olarak tarif ediliyor. Bu kurguyu besleyen yaklaşım Erdoğan’ın, aslında siyaseten yeni manevra peşinde olduğu ama MHP’nin ayak bağı olduğuna yönelik. Erdoğan’ın niyeti olsa bile artık böyle bir manevra yapma kabiliyetinin olmadığı gerçeği ile yüzleşmeyen bir değerlendirme olduğunu söyleyebiliriz.

Yaşar Aydın’ın yazısı