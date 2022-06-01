Yaşar Aydın: Atılan her adım seçimle ilgili

On gün içerisinde yaşananları alt alta yazınca birbirinden farklı neredeyse bağ bile kuramayacağımız gelişmeler olarak değerlendirilebiliriz. Belki önümüzde cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olmazsa bu görüşe katılmak mümkün olurdu. Atılan her adım seçimle ilgili ve birbirleriyle sıkı bağlarla bağlı durumda. Kuşkusuz Erdoğan tüm kontrolü ele almış durumda değil. Hatta seçime kadar nasıl bir yürüyüş tercih edeceğine dair kafasında tereddütler de olabilir. Ama görünen ki nasıl yürümeyeceği ve neleri yapmayacağı netleşti.

Yaşar Aydın’ın yazısı