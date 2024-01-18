Yarıyıl tatilinde ev ödevi yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevlerinin verilmeyeceğini bildirdi.

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Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023’te yapan öğrenciler, yarın karne alacak ve 16 günlük sömestir tatiline başlayacak.

MEB, yarıyıl tatili boyunca çocukları eve kapatan ve zorlayan ev ödevleri verilmemesi için yazı gönderdi.

Ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesini isteyen bakanlık, ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun biçimde aileleriyle yapabilecekleri etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerine yönelik etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.

Eğitim öğretim yılı takvimi

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi başlayacak, 2 Şubat Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan’da.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül’de başlayacak.