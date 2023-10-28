Yarın kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

Gordon Matthew Thomas Sumner, tanındığı sahne mahlasıyla Sting, 1977’de ‘The Police’ grubuyla başladığı kariyerine son derece sağlıklı ve üretken bir müzisyen olarak devam ediyor. Sting bir yandan da eşi Trudie İtalya’nın Toskana bölgesinde organik metotlarla şarap, zeytinyağı ve bal üretiyor.