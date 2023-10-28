Yarın kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla kapatılan yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
29 Ekim Pazar günü sabah saat 06:00’dan tören süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu.
Kapatılacak yollar şu şekilde:
- Adnan Menderes Bulvarı (VATAN Caddesi) gidiş ve gelişler
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
- 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarından (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi girişleri)
- Keçeci Meydan Sokak Tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Alternatif yollar da şöyle:
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- Sahil Kennedy Caddesi
Ayrıca, Hal Yolu Güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak olup trafik akımı yan yola yönlendirilecektir.