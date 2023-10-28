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Yaramazlara biraz batar!

Yarın kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla kapatılan yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Fotoğraf: AA

29 Ekim Pazar günü sabah saat 06:00’dan tören süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu.


Kapatılacak yollar şu şekilde:

  • Adnan Menderes Bulvarı (VATAN Caddesi) gidiş ve gelişler
  • D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarından (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi girişleri)
  • Keçeci Meydan Sokak Tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
  • Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif yollar da şöyle:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • Sahil Kennedy Caddesi

Ayrıca, Hal Yolu Güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak olup trafik akımı yan yola yönlendirilecektir.

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