Yarın kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla kapatılan yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Fotoğraf: AA

29 Ekim Pazar günü sabah saat 06:00’dan tören süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu.

Kapatılacak yollar şu şekilde:

Adnan Menderes Bulvarı (VATAN Caddesi) gidiş ve gelişler

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarından (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi girişleri)

Keçeci Meydan Sokak Tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif yollar da şöyle:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

Sahil Kennedy Caddesi

Ayrıca, Hal Yolu Güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak olup trafik akımı yan yola yönlendirilecektir.