Yargıtay’ın kararı avukatlara ulaşmadı: Sızdırılan dosyanın numarası yok

CANAN COŞKUN

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyurulan Yargıtay kararı henüz avukatlara tebliğ edilmedi. Atalay’ın avukatlarından Deniz Özen, sızdırılan kararla ilgili “Böyle bir karar var mı, yoksa bu henüz karara bağlanmamış bir karar taslağı mı, onu dahi bilmiyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin AYM’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına, Atalay’ın millletvekilliğinin düşürülmesine ve nihayet ihlal yönünde oy kullanan AYM üyelerine karşı suç duyurusunda bulunulmasını hükmettiği karar, kamuoyuna iktidara yakın Sabah gazetesinin haberiyle duyuruldu. Karar, avukatlara tebliğ edilmeden sızdırıldı.

Kararın dikkat çeken bir yanı da ilk sayfada ‘D. İş Karar No’ (Değişik İş Karar No) yazan kısmın boş bırakılmasıydı.

Atalay’ın avukatlarına henüz bildirilen bir karar olmadığı için sızdırılan belgenin taslak olup olmadığı anlaşılamıyor.

‘Böyle bir karar var mı”

Atalay’ın avukatlarından Deniz Özen karardaki eksiklikle ilgili Diken’e şunları söyledi:

“Mahkeme kararı olarak paylaşılan belgeyi basından edindik. Söz konusu belgede bir karar numarası olmadığı gibi, an itibariyle bize tebliğ edilen ya da UYAP’a yüklenmiş bir ‘karar’ da bulunmuyor. Böyle bir karar var mı, yoksa bu henüz karara bağlanmamış bir karar taslağı mı, onu dahi bilmiyoruz. Her ne olursa olsun bu yaşanan, Türkiye’de hukuk güvencesinin sona erdiğini gösteriyor. Artık hukuki bir yorum yapmak mümkün değil. Meselenin hukukla bağı tamamen kopmuş durumda.”

Ne olmuştu?

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçildi. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar verdi.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaştı, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a attı. İhlalin Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin kararından kaynaklandığı savunuldu, gereğini aynı dairenin yapması gerektiği belirtildi.

Yargıtay başsavcılığı Atalay’ın ‘yasama dokunulmazlığı’ndan yararlanamayacağını savunmuş, gerekçe olarak Atalay hakkındaki soruşturma ve yargılamanın milletvekili seçilmesinden önce başlamasını gösterdi.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi tahliye talebinin reddine, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kararın TBMM’ye gönderilmesine, dahası ‘anayasa hükümlerini ihlal ettiği’ gerekçesiyle tahliye yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında Yargıtay başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.