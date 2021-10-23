Yargıtay’dan ‘sözlü izin’ kararı: Tazminat alamaz

Çalıştığı şirketin şantiye şefi inşaat mühendisinden sözlü izin alarak işyerinden ayrılan işçi, ‘devamsızlık’ iddiasıyla işten atıldı. Kıdem tazminatı için mahkemenin kapısını çalan işçiye Yargıtay’dan “Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın” cevabı geldi.

İnşaat şantiyesinde çalışan işçi, acil birtakım işleri olduğunu belirterek şantiye şefi inşaat mühendisi H.T.’den sözlü izin alıp işten ayrıldı. İşçi iki gün mesaiye gelmeyince şantiye şefi mühendis, devamsızlık tutanağı tuttu. İşveren tarafından çıkarılan işçi, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.

Davacı işçi, iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket ise davacının mazeret bildirmeden ve haber vermeden devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği ‘çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği’ gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verdi.

Yargıtay: İşe gitmediği tutanaklarla sabit

Kararı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi girdi. İşçinin devamsızlık yaptığı ileri sürülen günlerde şefinden sözlü izin aldığını belirttiğine dikkat çekilen kararda, devamsızlık tutanaklarıyla davacının iki gün işe gitmediğinin sabit olması nedeniyle temyiz olunan kararın bozulmasına oybirliği ile hükmedildi.