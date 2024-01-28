Yargıtay, duş almamayı boşanma nedeni saydı: 500 bin lira tazminat ödeyecek

Yargıtay, bir kocanın duş almayıp, haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalaması boşanma nedeni saydı.

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Ankara’da A.Y., eşi C.Y.’nin duş almayıp, haftada sadece bir iki kez dişlerini fırçalaması ve kişisel temizliğine dikkat etmemesi gerekçesiyle boşanma davası açtı.

19’uncu Aile Mahkemesi, davalı koca C.Y.’yi tam kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi ve 500 bin lira tazminata hükmetti.

Bölge Adliye Mahkemesi’nce hukuka uygun bulunan karar, Yargıtay 2’nci Dairesi tarafından da onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında, davalı kocanın kişisel temizliğine dikkat etmemesi, ter kokması gibi boşanmaya neden olaylarda tam kusurlu, kadının ise kusursuz olduğuna hükmetti.

DHA‘nın aktardığına göre A.Y.’nin avukatı Senem Yılmazel, müvekkilinin söz konusu iddialarının tanık beyanlarıyla kanıtlandığını belirtti: “Davacı ve davalının ortak arkadaşları vardı. Bir de davalı tarafın iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşları tanık olarak mahkemeye geldiler. Mesaide ter koktuğunu, aynı kıyafeti beş gün üst üste giydiğini ifade ettiler.”