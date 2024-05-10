‘Dezenformasyon’dan hüküm giyen ilk gazetecinin cezası bozuldu

Yargıtay, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla yargılanıp hapis cezasına çarptırılan ilk gazeteci Sinan Aygül hakkında verilen 10 aylık hapis cezasını bozdu.

Sinan Aygül. Fotoğraf: MLSA

Gazetecinin savunmasını da üstlenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre Aygül’ün ceza almasına gerekçe gösterilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmedildi. Beraat kararı veren Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi ilk kez ‘dezenformasyon yasası’yla verilen bir cezayı bozmuş oldu.

Ne olmuştu?

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen, gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi 14 Ekim 2022’de Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

Çocuk istismarı haberi nedeniyle ‘dezenformasyon yasası‘ kapsamında ilk defa cezalandırılan gazeteci Aygül’ün istinaf başvurusu reddedilmiş ve Aygül karara itiraz ettiği için dosya Yargıtay’a taşınmıştı.