Yargıtay başsavcılığı için adaylar belli oldu

Yargıtay başsavcılığı için yapılan adaylık seçimlerinde en çok oyu alan beş isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 gün içinde adaylardan birini atayacak.

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Yargıtayda seçimlerde en çok oyu alan beş üye, başsavcılık görevi için aday gösterilmiş oluyor.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in görev süresi haziranda dolacak. Şahin, 2020’de dört yıllığına atanmıştı.

Şahin’in görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimde en yüksek oyu alan beş Yargıtay üyesi Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde beş isimden birini atayacak.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca yapılan ve sekiz adayın katıldığı seçim sonucunda Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu’ysa 31 oy alarak aday oldu.

Diğer adaylardan mevcut başsavcı Bekir Şahin, Ali Doğan ve Veli Dalgalı ilk beşte yer alamadı.

Göreve gelen başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa dört yıl görev yapacak.